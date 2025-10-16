В Беларуси разрабатывается цифровая платформа для медицинского документооборота

«Над цифровой платформой работают уже около четырех лет. Используя смартфон, можно будет зайти на спецплатформу и запросить услугу или взять справку. Это упростит контроль за многими процессами, в том числе касающимися беременности и родов. Если, например, женщина наблюдается и в частном центре, и в государственной поликлинике, то единая информационная система упростит ведение ее беременности», — рассказал Дмитрий Лазарь.