В Алтайском крае прошел педагогический триатлон для молодых специалистов

Триатлон «Край молодого педагога» состоялся в селе Шумановка в Немецком национальном районе Алтайского края в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Мероприятие было призвано развить профессиональные компетенции у начинающих учителей. Участие в триатлоне приняли команды молодых педагогов из Немецкого национального, Кулундинского и Благовещенского районов, а также из городов Яровое и Славгород. В качестве организаторов мероприятия выступили Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова и Ассоциация молодых педагогов. Поддержку триатлону оказал минобрнауки края.
Участники мероприятия решали педагогические кейсы, составляли планы патриотического занятия «Моя Родина» и спортивных состязаний «Веселые старты» с национальным колоритом. Эксперты оценивали практичность представленных решений. При этом они учитывали креативность идей и умение участников адаптировать материал для разных возрастных групп.
Победу в соревновании одержала команда Ассоциации молодых педагогов Ярового. В конце мероприятия эстафету проведения триатлона передали Каменскому округу.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.