В Саратовской области вручили награды победителям фестиваля «Киновертикаль»

Итоги XII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» подвели в Саратовской области, сообщили в региональном министерстве культуры. Мероприятие прошло по национальному проекту «Семья».
На участие в фестивале подали более 1 тыс. заявок от 2 тыс. авторов из 42 регионов России и 86 стран мира. Церемония награждения прошла с участием известных деятелей культуры, включая актера Андрея Фомина, режиссеров Андрея Семенова и Олега Асадулина, а также директора Саратовского театрального института Романа Сопко. В конкурсных номинациях победили работы молодых кинематографистов из разных регионов России. В анимации лучшими были признаны «Верь мне, кот» из Хабаровска и «Отчаянный Курбе» из Барнаула. В номинации «Герои среди нас» победили фильмы «Маленький принц» из Башкортостана и «Любовь на расстоянии ладони» из Саратова. Главный приз губернатора Саратовской области получил мультфильм «Каракули» от ВГИКа имени С. А. Герасимова (Москва).
Особое внимание на фестивале было уделено специальному призу имени Сергея Пускепалиса, который в этом году получили сразу 14 картин в номинации «Герои среди нас». Отбор работ проводил его сын, Глеб Пускепалис, вошедший в состав профессионального жюри фестиваля. Еще 13 лент были отмечены специальными дипломами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.