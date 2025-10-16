В Саратовской области вручили награды победителям фестиваля «Киновертикаль»

На участие в фестивале подали более 1 тыс. заявок от 2 тыс. авторов из 42 регионов России и 86 стран мира. Церемония награждения прошла с участием известных деятелей культуры, включая актера Андрея Фомина, режиссеров Андрея Семенова и Олега Асадулина, а также директора Саратовского театрального института Романа Сопко. В конкурсных номинациях победили работы молодых кинематографистов из разных регионов России. В анимации лучшими были признаны «Верь мне, кот» из Хабаровска и «Отчаянный Курбе» из Барнаула. В номинации «Герои среди нас» победили фильмы «Маленький принц» из Башкортостана и «Любовь на расстоянии ладони» из Саратова. Главный приз губернатора Саратовской области получил мультфильм «Каракули» от ВГИКа имени С. А. Герасимова (Москва).