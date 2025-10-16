Россиянам рассказали, как избежать смертельной ошибки при встрече с медведем

Депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов рассказал, как вести себя при встрече с медведем, чтобы избежать опасных ситуаций. По его словам, важнейшее правило — не проявлять любопытство и не приближаться к животному. Об этом пишет «Царьград».
— Первое и самое главное — нельзя ни в коем случае проявлять излишнее любопытство. Медведь — это животное, живущее на определенной территории, он ее защищает. Если вдруг в лесу случайно вы подошли близко к медведю, он обязательно себя обозначит, — предупредил эксперт.
Сигналы медведя обычно бывают рычанием или другими звуками из кустов, и в этот момент не стоит пытаться сделать фото. Следует без паники уходить в противоположную сторону. Он отметил, что в 99% случаев такое поведение приводит к мирному исходу.
Если же встреча с медведем случилась нос к носу, спасатель посоветовал не паниковать и не убегать. Медведи ориентируются на размер, поэтому нужно поднять руки, показывая, что вы больше. И самое главное — уходить, не поворачиваясь спиной.
Леонов также добавил, что если встретили медведицу с медвежатами, нужно действовать особенно осторожно. Она воспринимает угрозу острее, чем обычно. В любых случаях главное — сохранять спокойствие и не провоцировать животное.