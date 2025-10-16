В Таганроге в ноябре планируют утвердить новый генплан города

Проект нового генерального плана Таганрога передан на рассмотрение депутатам городской Думы. Об этом в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова. Разработка нового генплана, который определит пространственное развитие Таганрога на долгосрочную перспективу, ведется с 2024 года.