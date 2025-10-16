Ричмонд
В Таганроге в ноябре планируют утвердить новый генплан города

Новый генеральный план Таганрога вынесут на рассмотрение депутатов.

Источник: Комсомольская правда

Проект нового генерального плана Таганрога передан на рассмотрение депутатам городской Думы. Об этом в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова. Разработка нового генплана, который определит пространственное развитие Таганрога на долгосрочную перспективу, ведется с 2024 года.

Действующий основной документ территориального планирования был утвержден в 2008 году, и срок его действия истекает в 2025-м.

Как отметила Светлана Камбулова, к настоящему моменту выполнены все ключевые этапы подготовки. Был проведен комплексный градостроительный анализ, представлены концепции развития, а также подготовлен проект местных нормативов градостроительного проектирования.

Сейчас доработанный с учетом всех поступивших замечаний документ передан народным избранникам. Идет активное обсуждение проекта. Планируется, что рассмотрение генплана на заседании городской Думы состоится в ноябре текущего года.

