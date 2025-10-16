Ричмонд
Цена золота на бирже вновь побила исторический рекорд

В четверг, 16 октября, цена золота на бирже побила очередной рекорд. Об этом говорят данные сразу нескольких сервисов, отслеживающих стоимость драгоценного металла.

Так, по данным портала ProFinance, в 19:30 по Москве стоимость одной тройской унции резка возросла до отметки выше 4300 долларов. Однако затем график пополз вниз, и уже в 19:45 показатель составил примерно 4274 доллара.

Предыдущий исторический максимум золота был достигнут буквально день назад. 15 октября стоимость составила 4200 долларов и продолжила расти.

Продолжает колебаться и стоимость других редкоземельных металлов. Например, на прошлой неделе стоимость алюминия поднялась выше 2,8 тысячи долларов за тонну впервые с мая 2022 года. В то же время цена серебра на спотовом рынке на нью-йоркской бирже Comex подскочила выше 51 доллара за унцию, обновив исторический максимум. С начала года оно подорожало примерно на 73 процента.

Необычные колебания происходят и в курсе валют. 13 октября внебиржевой курс доллара упал ниже 80 рублей впервые с 28 августа. Цена американской валюты уменьшилась сразу на 1,07 рубля.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
