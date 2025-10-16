В ТюмГУ провели экспедицию для создания российско-бразильской станции в Амазонии

В вузе уточнили, что район, расположенный в месте слияния рек Токантинс и Арагуая, является переходной зоной между тропическими саваннами и тропическим дождевым лесом — серраду и сельвой. Это придает территории стратегически важное значение для изучения биоразнообразия, изменения климата и социально-экологических последствий глобальных изменений. «Среди основных целей экспедиции — обследование участка, на котором будет построена станция мониторинга изменения климата “Бику-ду-Папагайо” (рус. “Клюв попугая”)», — добавляется в сообщении. Отмечается, что экспедиция позволила получить данные для геопривязки и аэрофотоснимков, предварительную информацию о местной флоре и фауне, а также дала возможность установить контакты с сообществами коренных жителей этого региона.