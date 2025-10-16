Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тополином сквере Тюмени прошел субботник

Активисты и сотрудники театра собрали опавшие листья.

Субботник, организованный в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», состоялся в сквере Тополином Восточного административного округа Тюмени. Об этом сообщили в администрации города.

В мероприятии приняли участие активисты первичного отделения № 260 партии «Единая Россия» и коллектив Молодежного театра «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко. Участники провели уборку территории, собрав опавшие листья и приведя в порядок один из уголков Восточного округа.

«Важен не только результат, но и сам процесс, когда люди объединяются для общей цели. Мы должны быть примером для молодежи и для тех, кто еще не присоединился к таким инициативам», — отметил исполняющий обязанности руководителя Восточного административного округа Иван Хохряков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше