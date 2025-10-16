В Тополином сквере Тюмени прошел субботник

Субботник, организованный в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», состоялся в сквере Тополином Восточного административного округа Тюмени. Об этом сообщили в администрации города.
В мероприятии приняли участие активисты первичного отделения № 260 партии «Единая Россия» и коллектив Молодежного театра «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко. Участники провели уборку территории, собрав опавшие листья и приведя в порядок один из уголков Восточного округа.
«Важен не только результат, но и сам процесс, когда люди объединяются для общей цели. Мы должны быть примером для молодежи и для тех, кто еще не присоединился к таким инициативам», — отметил исполняющий обязанности руководителя Восточного административного округа Иван Хохряков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.