По тарифу «Промо». В «Белавиа» рассказали о скидках на рейсы из Шри-Ланки

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» объявила скидки с 28 октября на рейсы из Шри-Ланки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе авиакомпании.
С 28 октября будет действовать специальный тариф «Промо», по которому билет на рейс из курортного города Хамбантота (Шри-Ланка) до Минска можно будет приобрести за Br835 (в одну сторону). Также для трансферных пассажиров цена на билет из Хамбантоты в Москву (через Минск) составит Br1086, а до Санкт-Петербурга (также через Минск) — Br1127. Количество билетов ограничено.
Промокод будет действовать до 4 ноября включительно.
Первый рейс из Минска в аэропорт Маттала и обратно состоится 28 октября.
«Белавиа» напоминает, что с правилами тарифа и другими важными деталями можно ознакомиться на сайте авиакомпании. -0-