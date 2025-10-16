По тарифу «Промо». В «Белавиа» рассказали о скидках на рейсы из Шри-Ланки

С 28 октября будет действовать специальный тариф «Промо», по которому билет на рейс из курортного города Хамбантота (Шри-Ланка) до Минска можно будет приобрести за Br835 (в одну сторону). Также для трансферных пассажиров цена на билет из Хамбантоты в Москву (через Минск) составит Br1086, а до Санкт-Петербурга (также через Минск) — Br1127. Количество билетов ограничено.