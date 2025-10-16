Кто проверяет паспорт Президента? Пограничники отряда «Минск» стали гостями Дворца Независимости

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники с членами своих семей побывали на экскурсии во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Основным поводом для посещения главного здания страны стало 80-летие отряда пограничного контроля «Минск». Военнослужащие именно этого подразделения каждый день встречают и провожают пассажиров многочисленных рейсов.
Порой в их числе оказываются и высокопоставленные делегации, включая самого Президента Беларуси. И что касается пограничного контроля, здесь никаких исключений быть не может. Александр Лукашенко ведь и сам служил на границе, а бывших пограничников не бывает. Поэтому и в президентском паспорте есть оттиски не одного военнослужащего отряда.
Один из них — капитан Максим Морозов, начальник отделения идеологической работы. Отвечая на вопрос, приходилось ли ему самому держать в руках паспорт Александра Лукашенко, сразу отвечает утвердительно: «Непосредственно сам документ, удостоверяющий личность главы государства, держал. Даже оттиск нумератора-датировщика моего личного есть».
Максим Морозов гордится тем, что носит зеленую пограничную фуражку, тем более, что даже глава государства когда-то прошел этот путь. А что касается Дворца Независимости, то признается, что всегда хотел попасть внутрь и все увидеть своими глазами, а не только с экрана телевизора. «Считаю, что каждый гражданин Беларуси, кто любит свою страну, каждый патриот должен здесь побывать. Огромное количество впечатлений. Очень интересно, когда следишь в СМИ за деятельностью нашего руководителя, побывать в этом здании, в этих залах», — сказал он.
В числе участников экскурсии была и старший контролер отряда пограничного контроля «Минск» Оксана Яковцова. И ей также приходилось проверять паспорт главы государства. Рассказала, что служба в органах погранслужбы — это уже семейная традиция. По сути, выбор профессии был предопределен еще в раннем детстве. «Отец у меня служил в пограничных войсках, дядя, брат, сестра — все служат в пограничных войсках. Поэтому всегда видела перед собой достойных офицеров, всегда хотела равняться на них. Поэтому решила сама пойти служить».
Дворец Независимости Оксана Яковцова назвала визитной карточкой Беларуси и рассказала, что очень рада возможности окунуться в его атмосферу, в эти масштабность и торжественность.
Были во дворце и те, кто по сути только делает первые шаги в профессии. Одна из них — курсант Института пограничной службы Беларуси Мария Шидловская.
"Я родилась в Минске. Всегда, когда проезжала мимо этого здания, оно меня восхищало своей архитектурой, масштабами. Конечно, для меня большая честь и гордость присутствовать здесь. Каждый зал отображает талантливость белорусского народа. Все пропитано историей, традициями нашей страны, — поделилась она впечатлениями.
Мария Шидловская особо отметила тот факт, что дворец открыт в том числе и для обычных граждан Беларуси. И это не только экскурсии, но и, например, ставший традиционным Новогодний бал. Кстати, курсанты Института погранслужбы уже постепенно к нему готовятся.
«Я горжусь своей профессией и рада, что могу выполнять ответственный долг — защищать нашу страну, наши границы. Это большая честь для каждого из нас. Мы первые, кто встречает тех, кто приезжает в нашу страну», — отметила гостья Дворца Независимости.
Особо ей приятно и почетно быть фактически коллегой Александра Лукашенко. «Он служил на пограничной заставе, всегда этим делится и говорит, когда встречается с нами. Он знает, каково это, потому что сам проходил службу», — сказала Мария Шидловская.
Для гостей провели подробную экскурсию по дворцу, показали все самые знаковые места, основные залы и музей подарков. Рассказали о том, что все во Дворце Независимости — это результат труда отечественных архитекторов, строителей, дизайнеров и художников. Одна из традиций подобных экскурсий — фото в Зале государственных наград. Есть примета, что это помогает в скором времени снова вернуться во дворец, чтобы уже из рук главы государства получить награду за те или иные заслуги.
Что касается пограничников, то хочется пожелать, чтобы такие заслуги были исключительно за мирный и добросовестных труд. Хотя даже в аэропорту приходится всегда быть на чеку и готовым ко всему. Только в минувшем году отрядом пограничного контроля «Минск» было пропущено через государственную границу более 1 млн человек и 7 тыс. воздушных судов. При этом были выявлены и задержаны 21 нарушитель государственной границы по чужим и поддельным документам, а также 5 лиц, находящихся в международном розыске. -0-
Фото Максима Гучека.