Кто проверяет паспорт Президента? Пограничники отряда «Минск» стали гостями Дворца Независимости

Максим Морозов гордится тем, что носит зеленую пограничную фуражку, тем более, что даже глава государства когда-то прошел этот путь. А что касается Дворца Независимости, то признается, что всегда хотел попасть внутрь и все увидеть своими глазами, а не только с экрана телевизора. «Считаю, что каждый гражданин Беларуси, кто любит свою страну, каждый патриот должен здесь побывать. Огромное количество впечатлений. Очень интересно, когда следишь в СМИ за деятельностью нашего руководителя, побывать в этом здании, в этих залах», — сказал он.