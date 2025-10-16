В Саратове стартовал межрегиональный фестиваль театров кукол «Формат К»

Открытие II Межрегионального фестиваля театров кукол для подростков и взрослых «Формат К» состоялось 14 октября в Саратовском театре кукол, сообщили в министерстве культуры области. Мероприятие проходит в соответствии с целями национального проекта «Семья».
«Формат К» объединит кукольников из пяти городов, которые в течение 5 дней представят постановки разных жанров, обращенные к острым темам, волнующим подростков и молодых людей. Особенностью программы этого года стали спектакли, интерпретирующие классику и экспериментирующие со сценическим языком, которые обращаются к вечным темам дружбы, семьи, любви и поиска смысла жизни.
В ходе фестиваля запланированы обсуждения спектаклей со зрителями под руководством театрального критика Нины Малыгиной из Союза театральных деятелей РФ. Такой формат позволит выстроить открытый диалог с подростковой аудиторией и привлечь в театр кукол молодежь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.