Известную актрису Брижит Бардо срочно госпитализировали

Легендарная французская актриса Брижит Бардо находится в больнице с серьезным заболеванием. Как сообщает издание Nice Matin, 91-летняя звезда была госпитализирована в торонскую клинику три недели назад, однако информация об этом стала известна лишь сейчас.
«Состояние здоровья актрисы вызывает обеспокоенность у врачей», — отмечает издание.
Несмотря на это, Бардо планируют выписать из медицинского учреждения уже в ближайшие дни.
Известно, что за время пребывания в больнице актриса перенесла операцию и проходит интенсивный курс лечения.
Брижит Бардо, родившаяся 28 сентября 1934 года в Париже, завершила кинокарьеру в 38 лет, успев сняться в 48 фильмах, включая культовые картины «Частная жизнь» и «Презрение».
Читайте также: «Неспроста»: адвокат назвала причину госпитализации Федосеевой-Шукшиной".
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.