Известную актрису Брижит Бардо срочно госпитализировали

Легендарная французская актриса Брижит Бардо находится в больнице с серьезным заболеванием.

Легендарная французская актриса Брижит Бардо находится в больнице с серьезным заболеванием. Как сообщает издание Nice Matin, 91-летняя звезда была госпитализирована в торонскую клинику три недели назад, однако информация об этом стала известна лишь сейчас.

«Состояние здоровья актрисы вызывает обеспокоенность у врачей», — отмечает издание.

Несмотря на это, Бардо планируют выписать из медицинского учреждения уже в ближайшие дни.

Известно, что за время пребывания в больнице актриса перенесла операцию и проходит интенсивный курс лечения.

Брижит Бардо, родившаяся 28 сентября 1934 года в Париже, завершила кинокарьеру в 38 лет, успев сняться в 48 фильмах, включая культовые картины «Частная жизнь» и «Презрение».

