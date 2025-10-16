На Украине хотят ограничить доступ просмотру мультфильма «Маша и Медведь»

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин сообщил, что на Украине рассматривается возможность ограничения доступа к российскому мультфильму «Маша и Медведь». Ранее, в начале сентября, он уже предлагал полностью запретить этот мультфильм.
По данным украинских СМИ от 27 августа, YouTube-канал с «Машей и Медведем» стал самым просматриваемым детским каналом на Украине. Версия с украинской озвучкой, размещённая на отдельном канале, насчитывает 18 миллионов подписчиков и собрала более 800 миллионов просмотров только за 2025 год.
По словам Юрчишина, Национальная полиция Украины якобы подтвердила связь мультфильма со «страной-агрессором» и поддержала идею введения против него санкций.
«В обращении мне сообщили, что в случае применения санкций Нацполиция готова принять участие в ограничении этого контента на территории Украины», — написал депутат на своей странице в Facebook*.
Ранее украинский институт национальной памяти опубликовал перечень «лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики», предложив исключить их имена из топонимики страны. В перечень вошли писатели, поэты, композиторы и военачальники, а также некоторые уроженцы Украины. Среди них — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Иван Тургенев и другие.
* Деятельность Meta (социальные сети Facebook и Instagram) запрещена в РФ, так как признана экстремистской.