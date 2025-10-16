На Украине хотят ограничить доступ просмотру мультфильма «Маша и Медведь»

По данным украинских СМИ от 27 августа, YouTube-канал с «Машей и Медведем» стал самым просматриваемым детским каналом на Украине. Версия с украинской озвучкой, размещённая на отдельном канале, насчитывает 18 миллионов подписчиков и собрала более 800 миллионов просмотров только за 2025 год.