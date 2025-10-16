Ричмонд
Житель Баймака предстанет перед судом за поддельные права

В Башкирии возбуждено дело о фальшивом водительском удостоверении.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в приобретении, хранении и использовании поддельного водительского удостоверения.

Следствие установило, что летом 2024 года обвиняемый заказал через интернет фальшивые права. В августе 2025 года инспекторы ГАИ остановили его для проверки документов и обнаружили признаки подделки в удостоверении.

Подозреваемый полностью признал свою вину в совершении противоправных действий. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

Отдельно ведется расследование в отношении человека, который занимался изготовлением и продажей поддельного документа. Эти материалы выделены в самостоятельное производство.

