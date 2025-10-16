Проблема наших дней, о которой писали и более 100 лет назад

Троицкий листок «Беседа о сквернословии и о матерном слове» вышел в 1888 году. Более ста лет прошло с того времени, а проблема сквернословия, к сожалению, никуда не делась. Она еще более усугубилась. Почему? Потому что люди не захотели услышать обращенное к ним разумное слово. Некоторые реалии того времени буквально совпадают с нашими. Приведу цитату из этого листка: «И вот еще что особенно горько: наши сквернословы не разбирают ни места, ни времени. Идите вы утром, в полночь, во время совершения Божественной литургии, в будни и праздник: если стоит где толпа народная, — обходите ее подальше, иначе слух ваш непременно оскорблен будет срамным словом. И никому нет дела до бесчинствующих! Как будто так и следует быть! Да еще что бывает? Многие родители даже при собственных детях и в своем доме — а дом христианина слово Божие называет домашней церковью, — позволяют себе сквернословить, вследствие чего и самые дети не отстают от родителей в сквернословии! Вообще матерное слово, особенно у простого народа, служит точно вместо какой-то необходимой приправы, вместо соли, во всяком разговоре деловом и шуточном; и в гневе, и в дружественной беседе, у пьяных и трезвых, всюду оно поганое, противное, оскорбительное для Бога и всякого целомудрого слуха. Удивляться надо, как это вошло оно в такое всеобщее употребление, несмотря на бессмыслие его и мерзость?».