Сын пропавшей Ирины Усольцевой объяснил, почему отвергает версию побега семьи

Старший сын Ирины Усольцевой Данил Баталов в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что категорически отвергает версию о побеге семьи. Он отметил, что его мама не могла бы оставить кота без присмотра, если бы собиралась уехать скрытно. Об этом рассказала корреспондент KP.RU Наталья Варсегова, побывавшая на программе в роли эксперта по поиску пропавших туристов.
— Что они собираются в поход, мама сказала мне накануне, но не уточнила, когда вернутся. 30 сентября, когда коллега мамы сообщала мне, что она не вышла на работу, я поехал в Сосновоборск (город в Красноярском крае, — Ред.) на квартиру родителей. Их ждал кот, — передает слова Данила корреспондент KP.RU.
По его словам, в мисках кота не было еды. Он уверен, что указывает на то, что его оставили дня на два, не больше.
— Меня раздражают версии спланированного побега хотя бы по той причине, что моя мама, будучи очень сентиментальной, точно отдала бы кота на передержку кому-то прежде, чем скрыться, — добавил Данил.
Напомним, семья из Красноярского края пропала на популярном туристическом маршруте. 28 сентября 61-летний Сергей Усольцев, его жена Ирина, дочь Арина и собака Лада отправились в поход к горе Буратинка. 300 человек искали их две недели, обследовав 100 кв. км, но следов не нашли.