Сын пропавшей Ирины Усольцевой объяснил, почему отвергает версию побега семьи

— Что они собираются в поход, мама сказала мне накануне, но не уточнила, когда вернутся. 30 сентября, когда коллега мамы сообщала мне, что она не вышла на работу, я поехал в Сосновоборск (город в Красноярском крае, — Ред.) на квартиру родителей. Их ждал кот, — передает слова Данила корреспондент KP.RU.