Загадочный лай собаки: поисковики наткнулись на странный момент в поисках Усольцевых

— Мы проверили то место, откуда нам показался лай, ничего не нашли. К сожалению, в тех местах звук сильно искажается (на это влияет рельеф, ветер и т.д.), и, возможно, мы искали вовсе не там, где на самом деле лаяла собака, — добавила руководитель поисково-спасательного отряда.