Загадочный лай собаки: поисковики наткнулись на странный момент в поисках Усольцевых

Поисковики столкнулись с загадочным моментом в поисках пропавшей семьи Усольцевых Руководитель ПСО «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что они услышали странный лай. С собой в поход семья взяла корги Ладу. Об этом сообщила корреспондент KP.RU Наталья Варсегова, побывавшая на программе как эксперт по поиску пропавших туристов.
— Мы поднялись к подножию Буратинки, в это время вертолет заканчивал облет этого места. И вдруг услышали сначала приглушенный, а потом звонкий лай собаки. Не один, не два человека слышали, а восемь, — вспомнила Светлана.
По ее словам, вскоре к ним присоединился и Данил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой. Вместе они стали звать собаку по имени, но больше никаких звуков не последовало.
— Мы проверили то место, откуда нам показался лай, ничего не нашли. К сожалению, в тех местах звук сильно искажается (на это влияет рельеф, ветер и т.д.), и, возможно, мы искали вовсе не там, где на самом деле лаяла собака, — добавила руководитель поисково-спасательного отряда.
Для опытного поисковика Светланы, как и для многих других, эта история вызывает больше вопросов, чем ответов. Почему собака не вышла навстречу людям? По опыту специалистов, собаки обычно направляются в ближайшие села или деревни в поисках пищи.