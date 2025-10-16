Нутрициолог Гузман: Базилик — не афродизиак, а полезная пряность для здоровья

Базилик — популярная приправа, которую многие считают афродизиаком, но научные доказательства этого мифа нет. Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что фиолетовый базилик имеет ряд полезных свойств, но повышение половой активности — это всего лишь народное поверье. Об этом пишет «Газета.Ru».