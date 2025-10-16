Нутрициолог Гузман: Базилик — не афродизиак, а полезная пряность для здоровья

Базилик — популярная приправа, которую многие считают афродизиаком, но научные доказательства этого мифа нет. Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что фиолетовый базилик имеет ряд полезных свойств, но повышение половой активности — это всего лишь народное поверье. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Это пряное растение богато биологически активными веществами, витаминами и минералами. Эфирные масла (эвгенол, линалоол, цинеол) обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Флавоноиды и антоцианы, особенно в фиолетовых сортах, действуют как антиоксиданты, — объяснила Гузман.
Также врач добавила, что, несмотря на традиционное использование базилика для повышения половой активности, на сегодняшний день нет научных данных, подтверждающих афродизиак-эффект.
— Антоцианы действительно улучшают микроциркуляцию и обладают антиоксидантным действием, однако клинических исследований, подтверждающих прямой афродизиак-эффект, не существует, — подчеркнула нутрициолог.