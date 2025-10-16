В Ростове на проект реконструкции очистных сооружений направят 689 млн рублей

Водоканал Ростова заключил контракт на разработку проектной и рабочей документации для реконструкции очистных сооружений, расположенных на левом берегу Дона. Общая стоимость этих работ составит 689 миллионов рублей. Соответствующая информация была опубликована изданием «Город N».
Итоговая цена контракта оказалась значительно ниже первоначальных планов. Сообщается, что в конце сентября начальная стоимость закупки составляла 767 миллионов рублей. Таким образом, цена договора была снижена примерно на 78 миллионов рублей, или на 10%.
В зону ответственности подрядчика входит комплексное обследование всех объектов сооружений. Также необходимо выполнить археологические, геодезические, геологические и экологические изыскания и составить смету на предстоящую реконструкцию.
Установлен и строгий срок для завершения проектной части: до 31 марта 2026 года проект должен быть согласован с властями, энергоснабжающими и эксплуатационными организациями, а также с заинтересованными лицами. Помимо этого, разработанная документация обязана получить положительные заключения государственной строительной и экологической экспертиз.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!