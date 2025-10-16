Nice-Matin: Актриса Брижит Бардо попала в больницу

В мае текущего года Брижит Бардо заявила, что разочарована деятельностью президента Франции Эммануэля Макрона. Последний раз артистка встречалась с ним около семи лет назад, тогда она была принята президентом в Елисейском дворце. С тех пор, по ее словам, она с главой государства больше не контактировала. Кроме того, еще два года назад актриса отправляла Макрону письмо, в котором назвала его «злым существом».