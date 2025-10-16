Ричмонд
Nice-Matin: Актриса Брижит Бардо попала в больницу

Французская актриса Брижит Бардо госпитализирована уже на протяжении трех недель и перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием». Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Nice-Matin.

Как сообщили в издании, артистка была вынуждена покинуть свой дом в Сан-Тропе, чтобы отправиться в частную больницу в Тулоне.

— По нашим данным, Брижит Бардо находится в частной больнице Сен-Жан уже три недели. Также стало известно, что она перенесла там «операцию в связи с тяжелым заболеванием». Ее состояние оценивается как тревожное, — говорится в материале.

Ожидается, что 91-летнюю актрису выпишут из больницы через несколько дней, при этом ее состояние останется тяжелым.

В мае текущего года Брижит Бардо заявила, что разочарована деятельностью президента Франции Эммануэля Макрона. Последний раз артистка встречалась с ним около семи лет назад, тогда она была принята президентом в Елисейском дворце. С тех пор, по ее словам, она с главой государства больше не контактировала. Кроме того, еще два года назад актриса отправляла Макрону письмо, в котором назвала его «злым существом».