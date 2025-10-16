Кикбоксер из Уфы стал звездой соцсетей после драки с пьяным дебоширом

В американских социальных сетях завирусилась видеозапись с молодым кикбоксером из Уфы по имени Данис, который в автобусе ударил пьяного дебошира. Из-за того, что хулиган пытался говорить на английском, жители США решили, что драка произошла у них в стране.
В результате в соцсети X иностранные пользователи стали публиковать мемы со спортсменом, в которых он изображен в образе крестоносца.
25 сентября жительница Санкт-Петербурга пинком разбила дверь автобуса из-за того, что водитель проехал ее остановку. Женщина не посчитала, что совершила что-то противозаконное. В результате суд назначил ей пять суток административного ареста.
10 сентября стало известно, что в социальных сетях завирусился танец российского певца Олега Газманова под песню «Я по жизни загулял». В результате подростки начали разучивать хореографию и делать похожие ролики, где они танцевали под эту песню.
23 сентября в самолете, летевшем из Москвы в Южно-Сахалинск, женщина в нетрезвом состоянии вела себя вызывающим образом, оскорбляла пассажиров и членов экипажа, используя нецензурные выражения, и игнорировала замечания окружающих. В аэропорту Южно-Сахалинска ее задержали, но женщина попыталась сбежать и ударила сотрудницу полиции, которая сопровождала ее до отдела. Злоумышленницу оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.