Кикбоксер из Уфы стал звездой соцсетей после драки с пьяным дебоширом

23 сентября в самолете, летевшем из Москвы в Южно-Сахалинск, женщина в нетрезвом состоянии вела себя вызывающим образом, оскорбляла пассажиров и членов экипажа, используя нецензурные выражения, и игнорировала замечания окружающих. В аэропорту Южно-Сахалинска ее задержали, но женщина попыталась сбежать и ударила сотрудницу полиции, которая сопровождала ее до отдела. Злоумышленницу оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.