Шесть фильмов из пяти стран представят на конкурсе «Лiстападзiк»

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть фильмов из пяти стран представят на конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» в ходе ХХХI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». Об этом журналистам рассказала программный директор «Лiстападзiка» Екатерина Тамкович-Латуто, передает корреспондент БЕЛТА.
Фильм «Ночные ботинки», победивший на Международном фестивале анимации в Анси, представят на «Лістападзе».
«В детскую конкурсную программу в этом году поступило более 340 заявок. Из них мы отобрали шесть фильмов из пяти стран. Пять фильмов из этой шестерки были лауреатами различных международных кинофестивалей. Каждый из них — бриллиант детского кино. Программа небольшая, но довольно яркая и насыщенная. Мы приглашаем всех 1 ноября в 11 утра на открытие», — сказала Екатерина Тамкович-Латуто.
По ее словам, председателем жюри «Лiстападзiка» выступит Ирина Шевчук, актриса и член Союза кинематографистов Елена Дубровская и сценарист и режиссер из Индии Маниш Тавари.
«Мы стараемся делать выбор в пользу тех фильмов, которые расширят взгляд в пользу развития детей как личностей, сделают их добрее. При этом каждая кинолента очень интересная и не позволит ребятам отвлекаться на телефоны. Чем лучше ты подходишь к выбору кинокартины для детей, тем внимательнее они ее смотрят. При выборе обладателя приза зрительских симпатий мы учитываем каждый голос. И из года в год я наблюдаю такую картину, что дети лучше всего понимают выбранные нами фильмы», — подчеркнула Екатерина Тамкович-Латуто.
В этом году фестиваль пройдет с 31 октября по 7 ноября под слоганом «История, меняющая взгляд». Открытие состоится во Дворце Республики, попасть на него смогут все желающие, закрытие — в кинотеатре «Москва». Продажа билетов на кинофестиваль начнется с 17 октября. -0-
Фото Сергея Шелега.