Оксана Самойлова сделала первое заявление после развода с Джиганом

Оксана Самойлова публично подтвердила развод с Джиганом.
Известная блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова официально подтвердила факт развода с рэпером Джиганом. Заявление прозвучало во время презентации новой песни и клипа Ольги Бузовой «Не надо», где Самойлова появилась без обручального кольца.
«Это правда. Мы никак это не комментировали и не подтверждали», — сообщает Самойлова, передает телеграм-канал «Муз-ТВ». Оксана также заявила о своих переживаниях из-за того, что брак длился 17 лет. Дети, как сообщила Самойлова, отреагировали на развод пары по-разному.
Публичное подтверждение развода последовало после многочисленных слухов о кризисе в отношениях пары. Ранее в соцсетях заметили отсутствие колец у обоих супругов и сокращение совместных публикаций.
Слухи о разладе между Оксаной Самойловой и Джиганом появились еще летом 2025 года, когда поклонники заметили отсутствие совместных публикаций и колец у супругов. В начале октября стало известно, что Самойлова подала заявление о разводе, а ранее пара уже проходила через кризисы, в том числе связанные с проблемами Джигана в 2020 году. Супруги были вместе с 2010 года и поженились в 2012-м.