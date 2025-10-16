Оксана Самойлова сделала первое заявление после развода с Джиганом

Слухи о разладе между Оксаной Самойловой и Джиганом появились еще летом 2025 года, когда поклонники заметили отсутствие совместных публикаций и колец у супругов. В начале октября стало известно, что Самойлова подала заявление о разводе, а ранее пара уже проходила через кризисы, в том числе связанные с проблемами Джигана в 2020 году. Супруги были вместе с 2010 года и поженились в 2012-м.