«Синдром Байдена» поражает всё больше американских политиков: сенатор решил упасть вместо ответа на щекотливый вопрос

«Синдром Байдена» поражает все больше американских политиков. Недавно стало известно, что сенатор решил упасть вместо того, чтобы просто ответить на вопрос, поставленный перед ним.
Речь идет о 83-летнем сенаторе Митчеле Макконнелле. Его спросили про работу миграционных центров в США. Тот вместо ответа упал. Видео с фееричным падением американского чиновника быстро распространилось по Сети. Иностранные СМИ пишут, что это уже минимум третье его подобное падение в этом году.
Напомним, Макконнелл — тот самый политик, который однажды оказался в ситуации, когда во время интервью с журналистами он на 30 секунд «завис» и не смог продолжить свою речь самостоятельно.
Но, конечно, рекордсменом по падениям и попаданием в глупые ситуации оказался бывший президент США Джо Байден.