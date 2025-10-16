Ричмонд
«Синдром Байдена» поражает всё больше американских политиков: сенатор решил упасть вместо ответа на щекотливый вопрос

Сенатор Макконнелл упал вместо ответа на щекотливый вопрос о мигрантах.

Источник: Комсомольская правда

«Синдром Байдена» поражает все больше американских политиков. Недавно стало известно, что сенатор решил упасть вместо того, чтобы просто ответить на вопрос, поставленный перед ним.

Речь идет о 83-летнем сенаторе Митчеле Макконнелле. Его спросили про работу миграционных центров в США. Тот вместо ответа упал. Видео с фееричным падением американского чиновника быстро распространилось по Сети. Иностранные СМИ пишут, что это уже минимум третье его подобное падение в этом году.

Напомним, Макконнелл — тот самый политик, который однажды оказался в ситуации, когда во время интервью с журналистами он на 30 секунд «завис» и не смог продолжить свою речь самостоятельно.

Но, конечно, рекордсменом по падениям и попаданием в глупые ситуации оказался бывший президент США Джо Байден.

