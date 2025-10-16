Актриса Брижит Бардо попала в больницу: что известно о её состоянии

Всемирно известная французская актриса 91-летняя Брижит Бардо госпитализирована уже на протяжении почти месяца и перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием». Об этом сообщила газета Nice-Matin.
По данным издания, престарелая актриса была доставлена в больницу Тулона на юге Франции три недели назад. Однако, об этом стало известно только сейчас. В течение всего этого времени артистка проходит лечение, а также перенесла операцию.
В статье отметили, что состояние Бардо «вызывает обеспокоенность» врачей. Тем не менее ее планируют выписать из больницы уже через три дня.
Как писал сайт KP.RU, Брижит Бардо росла «гадким утенком», страшненькой малюткой с брекетами и в очках. Она была типичной девочкой из французской буржуазной семьи.
Бардо исполнила роли в таких фильмах, как «…И Бог создал женщину» (1956), «Бабетта идет на войну» (1959), «Истина» (1960) и других.