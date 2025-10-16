В Петербурге арестовали еще музыкантов, которые играли песни иноагентов

18-летняя студентка музыкального училища Диана Логинова, выступающая с группой «Стоптайм» под именем Наоко, утверждала, что музыканты не нарушали закон: они лишь исполняли песни и не препятствовали движению граждан. По ее словам, их выступление у метро «Площадь Восстания» носило спонтанный характер. В отношении нее был также составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ за публичную дискредитацию армии. Девушку арестовали на 13 суток. Кроме того, по данным «Фонтанки», существует еще один протокол — о нарушении порядка проведения собрания (часть 3 статьи 20.2 КоАП), в результате которого было затруднено движение пешеходов. Однако официального подтверждения этому факту от правоохранительных органов пока не поступало.