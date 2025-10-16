Ричмонд
Путин и Трамп договорились о переговорах на высшем уровне

Белый дом сообщил, что президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, достигли договоренности о проведении на следующей неделе переговоров на высшем уровне.

