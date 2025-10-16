Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральский производитель кофе поделится опытом экспорта на бизнес-форуме

Компания «Кантент» поставляет продукцию в несколько стран и регулярно участвует в международных выставках.

Предприятие «Кантент» из Свердловской области, специализирующееся на производстве кофе, поделится опытом экспорта на форуме «Экспортный марафон». Содействие уральским компаниям их выходу на внешние рынки соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Кантент» уже поставляет продукцию в Казахстан, Киргизию, ОАЭ и Грузию. За девять лет работы компания стала заметным игроком рынка, ежемесячно производя до 30 тонн обжаренного кофе премиум-класса. При содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Кантент» участвует в международных выставках и бизнес-миссиях, получает консультации по выходу на новые рынки и оптимизирует логистические процессы.

Успешный опыт предприятия будет представлен на форуме «Экспортный марафон», который пройдет в Екатеринбурге 13−14 ноября. На мероприятии эксперты обсудят трансформацию глобальных процессов, изменение геополитической и геоэкономической картины мира. Форум призван дать ориентиры экспортно настроенным компаниям региона и рассказать, как предпринимателю вести себя в международной повестке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.