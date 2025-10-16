Уральский производитель кофе поделится опытом экспорта на бизнес-форуме

Предприятие «Кантент» из Свердловской области, специализирующееся на производстве кофе, поделится опытом экспорта на форуме «Экспортный марафон». Содействие уральским компаниям их выходу на внешние рынки соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Кантент» уже поставляет продукцию в Казахстан, Киргизию, ОАЭ и Грузию. За девять лет работы компания стала заметным игроком рынка, ежемесячно производя до 30 тонн обжаренного кофе премиум-класса. При содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Кантент» участвует в международных выставках и бизнес-миссиях, получает консультации по выходу на новые рынки и оптимизирует логистические процессы.
Успешный опыт предприятия будет представлен на форуме «Экспортный марафон», который пройдет в Екатеринбурге 13−14 ноября. На мероприятии эксперты обсудят трансформацию глобальных процессов, изменение геополитической и геоэкономической картины мира. Форум призван дать ориентиры экспортно настроенным компаниям региона и рассказать, как предпринимателю вести себя в международной повестке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.