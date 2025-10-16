Уральский производитель кофе поделится опытом экспорта на бизнес-форуме

«Кантент» уже поставляет продукцию в Казахстан, Киргизию, ОАЭ и Грузию. За девять лет работы компания стала заметным игроком рынка, ежемесячно производя до 30 тонн обжаренного кофе премиум-класса. При содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Кантент» участвует в международных выставках и бизнес-миссиях, получает консультации по выходу на новые рынки и оптимизирует логистические процессы.