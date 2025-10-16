Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп встретятся в Будапеште

Трамп сообщил, что в дальнейшем запланировано проведение переговоров с президентом Путиным на заранее согласованной площадке в Будапеште (Венгрия) с целью поиска путей завершения текущего вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление Трамп сделал после своего телефонного разговора с Путиным.

Срочная новость Трамп сообщил, что в дальнейшем запланировано проведение переговоров с президентом Путиным на заранее согласованной площадке в Будапеште (Венгрия) с целью поиска путей завершения текущего вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление Трамп сделал после своего телефонного разговора с Путиным.