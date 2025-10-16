В 3 больницах Нижнего Новгорода обновили оборудование

Кровати и мягкий инвентарь обновили в трех медицинских учреждениях Нижнего Новгорода в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Больница № 5 получила 270 стандартных и 50 функциональных кроватей, которые направлены в неврологическое отделение для пациентов, перенесших инсульт. Больницу № 39 оснастили 20 функциональными и 215 общебольничными кроватями с новыми матрасами, подушками, также закупили 430 комплектов белья. В больницу № 35 поставлены 20 функциональных и 270 медицинских кроватей с новыми матрасами и подушками и более 500 комплектов белья.
«Современные функциональные кровати особенно важны в отделениях, где пациенты требуют особого ухода и длительной реабилитации. Это не только повышает комфорт пребывания больных, но и облегчает работу медицинского персонала. Мы благодарны правительству области за поддержку и столь масштабное пополнение нашего коечного фонда», — отметил главный врач больницы № 39 Владимир Макаров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.