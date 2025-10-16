Ричмонд
Умерла российская актриса Татьяна Демурова

В Нижнем Новгороде на 79-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова. О ее уходе сообщил Нижегородский академический театр кукол в социальных сетях.

Прощание с актрисой состоится 17 октября в храме святых апостолов Петра и Павла. Татьяна Демурова посвятила театру кукол 58 лет творческой деятельности, начав службу в Горьковском театре кукол в 1967 году.

За время карьеры артистка создала множество ярких образов. В 1986 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2009 году стала лауреатом театральной премии имени Собольщикова-Самарина. Актриса известна по роли в фильме «Живи и помни» 2008 года по повести Валентина Распутина.

Многие годы она также преподавала актерское мастерство в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева.

