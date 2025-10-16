Умерла российская актриса Татьяна Демурова

За время карьеры артистка создала множество ярких образов. В 1986 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2009 году стала лауреатом театральной премии имени Собольщикова-Самарина. Актриса известна по роли в фильме «Живи и помни» 2008 года по повести Валентина Распутина.