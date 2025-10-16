Ричмонд
В США анонсировали новую встречу Путина и Трампа: место встречи определено

Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 16 октября 2025 года, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Позже стало известно, что не исключается еще одна встреча политиков. Об этом сообщили в Белом доме по результатам переговоров.

Трамп позже рассказал, что провел телефонный разговор с Путиным. Он, по его словам, был максимально продуктивным. Позже лидер Белого дома у себя в социальной сети заявил, что может провести встречу с Путиным в Венгрии.

«По окончании звонка мы договорились о встрече наших советников высокого уровня на следующей неделе. Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конфликту на Украине», — резюмировал Трамп в своем посте.

В Кремле еще никак не отреагировали на беседу политиков. Но не исключено, что в скором времени соответствующие заявления будут. Ранее KP.RU сообщил, что прошлая встреча политиков состоялась на Аляске.

