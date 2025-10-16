Спецназ США активизировался у берегов Венесуэлы: подробности

Спецназ США провел на днях учения у берегов Венесуэлы с использованием вертолетов MH-60 Black Hawk и MH-6 Little Bird в Карибском море, сообщает The Washington Post. Никаких официальных подтверждений этому пока не было.
По данным издания, учения прошли менее чем в 90 милях от побережья Венесуэлы и могут быть подготовкой к конфликту с поставщиками наркотиков в Латинской Америке, но не указывают на подготовку к наземному вторжению.
Газета напомнила, что еще 15 октября президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, но не ответил на вопрос о санкционировании убийства президента Николаса Мадуро, как сообщила The New York Times.
Ранее KP.RU сообщил, что еще в августе 2025 года США пообещали заплатить 50 млн долларов любому, кто ликвидирует законно избранного президента суверенной Венесуэлы Мадуро.