Дегтярев: решение CAS по теннисистам из РФ является прецедентом

По его словам, судебные процессы в интересах российских спортсменов будут продолжены и расширены. В частности, ОКР совместно с Федерацией бобслея и Федерацией санного спорта продолжает борьбу за допуск атлетов к участию в Олимпийских играх в Милане в 2026 году.