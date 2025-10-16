Дегтярев: решение CAS по теннисистам из РФ является прецедентом

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) станет юридическим прецедентом.
Впервые CAS официально признал дискриминационным решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
«Это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших спортсменов», — заявил Дегтярев, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.
Он подчеркнул, что российские спортсмены не несут ответственности за политические отношения между государствами и, согласно Олимпийской хартии, имеют право выступать под национальным флагом.
Решение CAS было вынесено ранее, но только сейчас опубликована его резолютивная часть, в которой чётко указано, что отстранение российских теннисистов носило дискриминационный характер.
«Большая работа проделана Федерацией настольного тенниса России. Молодцы», — отметил министр.
Дегтярев также сообщил, что юридический штат ОКР значительно усилен.
«Мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Во время последней встречи на швейцарской территории они получили все необходимые ЦУ».
По его словам, судебные процессы в интересах российских спортсменов будут продолжены и расширены. В частности, ОКР совместно с Федерацией бобслея и Федерацией санного спорта продолжает борьбу за допуск атлетов к участию в Олимпийских играх в Милане в 2026 году.
Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса РФ против Европейского союза настольного тенниса.