«Дар природы, а не скрытый убийца»: диетолог развеяла миф о связи облепихи и рака

Правильное употребление облепихи помогает снизить уровень «плохого» холестерина и нормализовать артериальное давление.
Облепиха считается одним из самых полезных «суперфудов», богатых витаминами и антиоксидантами. Однако в интернете циркулирует информация о том, что эта ягода может стимулировать деление как здоровых, так и раковых клеток и потенциально способствует развитию рака. Насколько обоснованы эти опасения? В этом вопросе разобралась диетолог-консультант Анастасия Кондаурова, которая объяснила механизмы воздействия облепихи на организм и развеяла распространенные мифы. Подробнее о пользе и возможных рисках употребления «русского суперфуда»- в материале URA.RU.
Что такое облепиха и какими полезными свойствами обладает.
Облепиха — ягода с уникальным составом, которую часто называют «русским суперфудом». Этот яркий оранжевый плод содержит впечатляющий набор витаминов, минералов и биологически активных веществ:
Богата калием, кальцием, магнием, железом, бором, фосфоромСодержит аминокислоты, каротиноиды и флавоноидыВключает витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9Особенно ценна высоким содержанием витамина С — в разы больше, чем в цитрусовыхОтличается необычно высоким для ягод процентом жиров, в основном омега-3 и омега-6 жирных кислот.
Благодаря этому богатому составу облепиха оказывает целый ряд положительных воздействий на организм: укрепление иммунитета, антиоксидантная защита, улучшение состояния кожи и волос, улучшение состояния кожи и волос, улучшение состояния кожи и волос и тд.
Связь облепихи и рака: что говорит эксперт.
Некоторые исследования подтверждают, что облепиха обладает противоопухолевыми свойствамиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Диетолог-консультант Анастасия Кондаурова категорично опровергает миф о том, что облепиха может способствовать развитию рака. «Прямой однозначной связи между употреблением облепихового варенья, чая или других продуктов из этой ягоды и развитием рака не существует», — подчеркивает эксперт.
По словам Кондауровой, если бы такая связь была реальной, то в регионах, где облепиха традиционно популярна (например, в Сибири), наблюдалась бы эпидемия онкологических заболеваний. Однако статистика показывает обратное.
«Вся шумиха основана на вырванной из контекста и урезанной информации», — объясняет диетолог. Миф о вреде облепихи возник из-за неправильной интерпретации научных данных. Действительно, в облепихе, как и во многих других растениях, содержатся вещества, которые теоретически и в лабораторных условиях могут проявлять пролиферативную активность — стимулировать деление клеток.
Однако эксперт подчеркивает ключевое отличие: «Наш организм — это не пробирка. Это сложнейшая экосистема». В реальных условиях живого организма облепиха действует совершенно иначе, чем в лабораторных тестах.
Как облепиха на самом деле влияет на клетки и организм.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДиетолог рассказала, какие ягоды особенно полезны осенью.
Анастасия Кондаурова объясняет, что облепиха представляет собой не монопрепарат, а настоящий «коктейль» из сотен соединений, работающих в синергии. Этот природный комплекс обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.
«Что является одной из главных причин возникновения рака? Хроническое воспаление и оксидантный стресс, которые повреждают ДНК клеток», — отмечает диетолог. И именно с этими факторами облепиха эффективно борется.
Эксперт объясняет, что облепиха не способствует хаотичному делению клеток, как иногда ошибочно считают. Вместо этого она предоставляет организму инструменты для восстановления и защиты. Ягода поддерживает здоровье клеток и обладает ранозаживляющими свойствами.
«Это деление физиологичное и контролируемое, направленное на заживление, а не на опухолевый рост», — поясняет Кондаурова. По ее словам, бояться облепихи из-за риска рака — это «все равно что бояться воды, потому что можно утонуть».
В каком количестве можно употреблять облепиху: рекомендации специалиста.
Витамин E и омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в облепихе, способствуют улучшению состояния кожи и волосФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Главная опасность облепихи, по мнению Анастасии Кондауровой, заключается не в мифическом риске рака, а в неправильном подходе к ее употреблению. «Люди думают, что облепиха — это суперфуд, и начинают есть ее килограммами, ожидая моментального оздоровления. Вот это настоящая угроза», — предупреждает диетолог.
Эксперт подчеркивает, что даже самый полезный продукт в чрезмерных количествах может стать вредным и создать избыточную нагрузку на системы организма. Поэтому важно соблюдать меру.
Для здорового человека Анастасия Кондаурова рекомендует следующие нормы употребления:
Свежие или замороженные ягоды: 30−50 грамм (примерно горсть) несколько раз в неделюЧай с облепихой: одна столовая ложка протёртых ягод на чашкуОблепиховое масло: одна столовая ложка в день, добавленная в салат (важно: не на пустой желудок).
«Этого достаточно для получения пользы без рисков», — заверяет диетолог.
Особые предупреждения: когда облепиху нужно ограничить или исключить.
Ягоды облепихи помогают укрепить иммунную систему детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Несмотря на общую пользу, облепиха имеет противопоказания, о которых важно знать. Анастасия Кондаурова выделяет несколько ситуаций, когда употребление облепихи следует ограничить или полностью исключить:
Для онкологических больных:
«Если у вас уже диагностировано онкологическое заболевание, особенно если вы проходите курс химиотерапии, никакого самолечения облепихой!» — подчеркивает диетолог. Она объясняет, что облепиха может взаимодействовать с лекарственными препаратами, поэтому ее употребление необходимо согласовывать с лечащим врачом-онкологом.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта:
Облепиха противопоказана при: остром панкреатите, холецистите, желчнокаменной болезни, гастрите с повышенной кислотностью.
Диетолог объясняет, что ягоды облепихи обладают сильным желчегонным эффектом. А также повышают кислотность, что может негативно сказаться на состоянии ЖКТ у людей с перечисленными заболеваниями.
Облепиховое масло: особая ценность и применение.
Раздавленные ягоды облепихи могут использоваться, например, для заваривания облепихового чаяФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Особое место среди продуктов из облепихи занимает облепиховое масло, которое содержит высокую концентрацию каротиноидов, токоферолов, стеринов и богато ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6.
Масло облепихи оказывает целый ряд полезных действий:
ПротивовоспалительноеРанозаживляющееПротивомикробноеОбезболивающееОбщеукрепляющееЖелчегонноеОбволакивающее.
В медицине облепиховое масло используется как эффективное регенерирующее и заживляющее средство. Его применяют при: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических заболеваниях (кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки), заболеваниях ЛОР-органов.
В косметологии масло облепихи ценится за способность бороться с признаками старения, увлажнять и защищать кожу от ультрафиолетового излучения.
Облепиха — дар природы, а не скрытая угроза.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКлюквенная настойка: 7 лучших рецептов в домашних условиях.
Подводя итог, Анастасия Кондаурова подчеркивает: «Важно перестать демонизировать облепиху. Это дар природы, а не скрытый убийца». Она призывает использовать эту ягоду с умом, уважая свой организм и прислушиваясь к его сигналам.
Эксперт также напоминает, что если говорить о факторах риска развития онкологических заболеваний, то следует обращать внимание на действительно опасные привычки: «Главный риск в теме рака — это не облепиха, а курение, алкоголь, переработанное мясо, малоподвижность, хронический стресс. Вот с ними и нужно, и важно разбираться в первую очередь».