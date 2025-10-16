«Дар природы, а не скрытый убийца»: диетолог развеяла миф о связи облепихи и рака

Облепиха считается одним из самых полезных «суперфудов», богатых витаминами и антиоксидантами. Однако в интернете циркулирует информация о том, что эта ягода может стимулировать деление как здоровых, так и раковых клеток и потенциально способствует развитию рака. Насколько обоснованы эти опасения? В этом вопросе разобралась диетолог-консультант Анастасия Кондаурова, которая объяснила механизмы воздействия облепихи на организм и развеяла распространенные мифы. Подробнее о пользе и возможных рисках употребления «русского суперфуда»- в материале URA.RU.