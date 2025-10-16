ИКИ РАН: выброс плазмы от вспышки на Солнце прошел мимо Земли

Ранее специалисты ИКИ РАН уже фиксировали всплеск солнечной активности: за сутки было зарегистрировано 15 вспышек, три из которых относились к мощному классу M. Тогда же произошел один из крупнейших в 2025 году выбросов протуберанца, который не представлял угрозы для Земли. Ученые отмечают, что вероятность столкновения подобных выбросов с планетами остается крайне низкой.