ИКИ РАН: выброс плазмы от вспышки на Солнце прошел мимо Земли

На Солнце произошел мощный выброс плазмы, но он не задел планету Земля. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На Солнце зафиксировали высокую активность.

«Вчера на Солнце был крупный выброс, который ушел мимо Земли», — сообщается в telegram-канале научной организации. Плазму выбросило из-за сильной активности на Солнце.

Ранее специалисты ИКИ РАН уже фиксировали всплеск солнечной активности: за сутки было зарегистрировано 15 вспышек, три из которых относились к мощному классу M. Тогда же произошел один из крупнейших в 2025 году выбросов протуберанца, который не представлял угрозы для Земли. Ученые отмечают, что вероятность столкновения подобных выбросов с планетами остается крайне низкой.