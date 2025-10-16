Ричмонд
Трамп верит в встречу Путина и Зеленского

Дональд Трамп выразил мнение, что организация встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по-прежнему представляется возможной. Президент США намерен обсудить эту инициативу с российским лидером.

