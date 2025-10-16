Трамп верит в встречу Путина и Зеленского

Срочная новость Дональд Трамп выразил мнение, что организация встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по-прежнему представляется возможной. Президент США намерен обсудить эту инициативу с российским лидером.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше