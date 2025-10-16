Трамп высказался о торговле РФ и США

Срочная новость Дональд Трамп сообщил, что он и Владимир Путин продолжительное время обсуждали перспективы торговых отношений между Россией и Соединенными Штатами после достижения урегулирования конфликта на Украине. «Мы также уделили много времени обсуждению Торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания Войны с Украиной» — написал Трамп.
