Трамп анонсировал встречу чиновников России и США на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, рассказав вкратце первые итоги длительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 16 октября 2025 года. Среди заявлений — анонсирована встреча российской и американской группы чиновников.
«По окончании звонка мы договорились о встрече наших советников высокого уровня на следующей неделе. Первоначальные встречи Соединенных Штатов будут возглавлены госсекретарем Марко Рубио совместно с различными другими назначенными лицами», — заявил Трамп.
Американский лидер добавил, что пока место встречи еще не согласовано — это будет темой для обсуждения сторон в ближайшие дни. Кто поедет от России — также пока не ясно.
