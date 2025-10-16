Ричмонд
Трамп анонсировал встречу чиновников России и США на следующей неделе

Российские и американские чиновники встретятся 20−26 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, рассказав вкратце первые итоги длительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 16 октября 2025 года. Среди заявлений — анонсирована встреча российской и американской группы чиновников.

«По окончании звонка мы договорились о встрече наших советников высокого уровня на следующей неделе. Первоначальные встречи Соединенных Штатов будут возглавлены госсекретарем Марко Рубио совместно с различными другими назначенными лицами», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что пока место встречи еще не согласовано — это будет темой для обсуждения сторон в ближайшие дни. Кто поедет от России — также пока не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что в Белом доме позитивно оценили состоявшийся разговор Трампа и Путина.

