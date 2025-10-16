Новый врач-терапевт пополнил штат Крапивинской больницы в Кузбассе

Молодой специалист Лилия Ершова начала работать в Крапивинской районной больнице, трудоустроившись по федеральной программе «Земский доктор» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса.
Выпускница Кемеровского государственного медицинского университета выбрала профессию терапевта, последовав примеру бабушки, которая работала медицинской сестрой. Как рассказала Лилия Ершова, несмотря на возможность остаться в крупном городе, она решила уехать на работу в небольшой поселке городского типа Крапивинский.
«Работа терапевтом дает уникальный шанс накопить богатый клинический опыт, которого хватит для дальнейшего выбора узкой специализации», — отметила молодой врач.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.