Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште

По итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с ним лично. Соответствующая публикация в четверг, 16 октября, появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

По словам президента США, в качестве локации для встречи уже определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили.

— Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной, — говорится в публикации.

По итогам переговоров с Путиным Трамп также заявил, что на следующий день, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, обсудит сегодняшний разговор с российским лидером.

Кроме того, представители РФ и США запланировали встречу на следующей неделе. Точная дата не названа, но переговоры договорились провести «на высоком уровне».

Изначально о разговоре президентов сообщили СМИ. По данным журналистов, главной темой разговора стал конфликт на Украине. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону.

