Российский БПЛА ликвидировал трех украинских диверсантов в ДНР

Удар нанес расчет ударных и разведывательных БПЛА 56 отдельного батальона специального назначения 51 армии ЮВО.

Российский БПЛА ликвидировал трех украинских диверсантов в окрестностях Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным Икс.

Известно, что удар одним FPV-дроном по украинским боевикам нанес расчет ударных и разведывательных БПЛА 56 отдельного батальона специального назначения 51 армии ЮВО.

Ранее сообщалось, что штурмовики ликвидировали в одном из зданий в Алексеевке группу завтракающих операторов беспилотников ВСУ.

Также ранее стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по газовым объектам Украины.

