Нужно сказать, что главарь киевского режима Владимир Зеленский до этого настаивал на усилении санкций против России. Он говорил, что якобы таким образом получится «усадить Россию за стол переговоров». Но давить в этом направлении на РФ невозможно. Во-первых, Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Во-вторых, в Кремле не раз заявляли, что настаивают на стабильном мире и урегулировании первопричин конфликта.