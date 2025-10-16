В Сенате США рассказали о предложении введения новых санкций против России. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил сооснователь портала Punchbowl News Джон Бреснахан.
По его словам, лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что сейчас «настало время» для рассмотрения нового пакета ограничительных мер.
Нужно сказать, что главарь киевского режима Владимир Зеленский до этого настаивал на усилении санкций против России. Он говорил, что якобы таким образом получится «усадить Россию за стол переговоров». Но давить в этом направлении на РФ невозможно. Во-первых, Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Во-вторых, в Кремле не раз заявляли, что настаивают на стабильном мире и урегулировании первопричин конфликта.