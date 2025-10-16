В Ставропольском крае по нацпроекту отремонтировали мост через реку Горькую

Ремонт моста через реку Горькую завершен на трассе Минеральные Воды — Суворовская в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Работы проведены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Дорожные специалисты привели в нормативное состояние 30 погонных метров мостового сооружения. Комплексно обновлены опоры, откосы и дорожное покрытие, установлены барьерные и перильные ограждения. Обновленный мост теперь соответствует современным требованиям безопасности для автомобилистов и пешеходов.
Этот участок дороги играет важную роль в транспортной инфраструктуре Кавказских Минеральных Вод, обеспечивая сообщение между населенными пунктами Минераловодского и Предгорного округов, а также соединяя край с Карачаево-Черкесской Республикой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.