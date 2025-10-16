Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ставропольском крае по нацпроекту отремонтировали мост через реку Горькую

Обновленное сооружение соответствует современным требованиям безопасности.

Ремонт моста через реку Горькую завершен на трассе Минеральные Воды — Суворовская в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Работы проведены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Дорожные специалисты привели в нормативное состояние 30 погонных метров мостового сооружения. Комплексно обновлены опоры, откосы и дорожное покрытие, установлены барьерные и перильные ограждения. Обновленный мост теперь соответствует современным требованиям безопасности для автомобилистов и пешеходов.

Этот участок дороги играет важную роль в транспортной инфраструктуре Кавказских Минеральных Вод, обеспечивая сообщение между населенными пунктами Минераловодского и Предгорного округов, а также соединяя край с Карачаево-Черкесской Республикой.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.