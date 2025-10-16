Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили прием для наследников иорданского престола

Принц Уильям и Кейт Миддлтон организовали прием для наследников иорданского престола принца Хусейна и его супруги Раджвы. Встреча прошла в Виндзорском замке. Кадры с мероприятия появились в социальных сетях ближневосточных монархов.
На снимках можно увидеть, что принцы решили надеть классические костюмы с галстуками. Кэйт Миддлтон появилась в костюме песочного оттенка и белой блузке. Волосы она уложила аккуратными волнами. Будущая королева Иордании выбрала белую рубашку на пуговицах, черный корсет без бретелек, а также широкие брюки, создающие контраст между довольно узким верхом.
Очевидцы рассказывают, что встреча прошла в комфортной и теплой атмосфере за неформальной беседой. Кроме того, пары преподнесли друг другу символические подарки, передает Super.ru.
До этого Миддлтон вышла в свет с волосами, которые были гораздо светлее привычного ей оттенка. На этом фоне многие заподозрили, что королевская особа вынуждена носить парик из-за обострившейся онкологии. Чтобы остановить распространение слухов, ее супругу пришлось опровергать это. Уильям выступил с официальным заявлением и заявил, что эти домыслы не имею ничего общего с правдой, осложнений во время лечения не последовало.