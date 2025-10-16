Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили прием для наследников иорданского престола

До этого Миддлтон вышла в свет с волосами, которые были гораздо светлее привычного ей оттенка. На этом фоне многие заподозрили, что королевская особа вынуждена носить парик из-за обострившейся онкологии. Чтобы остановить распространение слухов, ее супругу пришлось опровергать это. Уильям выступил с официальным заявлением и заявил, что эти домыслы не имею ничего общего с правдой, осложнений во время лечения не последовало.