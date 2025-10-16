Суд в Петербурге арестовал игравших трек иноагента музыкантов Леонтьева и Орлова

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал еще двоих музыкантов Владислава Леонтьева и Александра Орлова, игравших на улице песню Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*), которую ранее в России запретили к распространению. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.
Отмечалось, что суд привлек исполнителей к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, то есть за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.
«Леонтьев в судебном заседании подтвердил, что играл на музыкальном инструменте в указанном месте, пояснил, что выступать его позвали друзья…», — говорится в публикации.
Уточнялось, что Леонтьеву суд назначил административный арест сроком на 13 суток, а Орлов пробудет под арестом 12 суток.
Как писал сайт KP.RU, ранее суд арестовал на 13 суток певицу Диану Логинову (псевдоним Наоко), задержанную за выступление в центре города. На нее был составлен протокол по статье о проведении несогласованного массового мероприятия. Из материалов дела следует, что 11 октября вечером Логинова у станции метро «Площадь Восстания» организовала массовое присутствие граждан, превышающее 70 человек. Она использовала звукоусиливающую аппаратуру для исполнения песен артистов, признанных иностранными агентами. При этом мероприятие не было согласовано с городскими властями.
* признан иностранным агентом в России.