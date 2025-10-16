Суд в Петербурге арестовал игравших трек иноагента музыкантов Леонтьева и Орлова

Как писал сайт KP.RU, ранее суд арестовал на 13 суток певицу Диану Логинову (псевдоним Наоко), задержанную за выступление в центре города. На нее был составлен протокол по статье о проведении несогласованного массового мероприятия. Из материалов дела следует, что 11 октября вечером Логинова у станции метро «Площадь Восстания» организовала массовое присутствие граждан, превышающее 70 человек. Она использовала звукоусиливающую аппаратуру для исполнения песен артистов, признанных иностранными агентами. При этом мероприятие не было согласовано с городскими властями.