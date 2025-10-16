Ричмонд
В ИКИ РАН заявили, что выброс плазмы от вспышки на Солнце прошел мимо Земли

Произошедшее событие представляло собой значительный выброс, траектория которого не пересеклась с земной орбитой.

Источник: Аргументы и факты

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что выброс плазмы от мощной вспышки на Солнце прошел мимо Земли.

«Да, вчера это был крупный выброс (даже, пожалуй, весьма крупный), который ушел мимо Земли. Хотя и “на тоненького”», — говорится в публикации в Telegram-канале ИКИ РАН.

По данным ученых, произошедшее событие представляло собой значительный выброс, траектория которого не пересеклась с земной орбитой.

На графиках видно, что облако плазмы отделилось от Солнца и прошло мимо Земли, однако один из краев практически задел планету.

Напомним, накануне сообщалось, что в группе солнечных пятен 4246 (N22W50) произошла вспышка класса M1.2 продолжительностью 25 минут.