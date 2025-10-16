В Барнауле отремонтировали участок улицы Чернышевского

Завершен капитальный ремонт участка улицы Чернышевского в Барнауле Алтайского края, сообщили в администрации города. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Обновленный участок протяженностью 600 метров от Малого Прудского переулка до Чернышевского, 295а ранее находился в неудовлетворительном состоянии. Дорога является важной транспортной артерией для горожан, посещающих Булыгинско-Кировское кладбище.
На объекте специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары с пониженными бордюрами для маломобильных граждан, организовали парковочные карманы и установили новые дорожные знаки. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.