В Иркутской области будущие аграрии написали агродиктант

Ученики агрошколы № 19 в Усольском районе Иркутской области приняли участие во Всероссийском агродиктанте, который проходил с 8 по 12 октября, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Агротехклассы в школах создаются при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Учащиеся 9−11-х классов ответили на 30 профильных вопросов, посвященных развитию аграрной отрасли. Отметим, что к 2026−2027 учебному году в Приангарье планируется создать 4 агротехкласса. Проект реализуется при поддержке агробизнеса — например, агротехкласс на базе школы № 19 будет создан при участии СХПК «Усольский свинокомплекс». Его открытие планируется в 2026 году.
Отметим, всего в агродиктанте в Иркутской области приняли участие около трех тысяч человек, включая студентов аграрных учебных заведений, педагогов, сельхозпроизводителей и других заинтересованных лиц.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.