В Красноярском крае разработают концепцию центра спутникостроения

Работа по созданию концепции Национального центра спутникостроения началась в Красноярском крае в соответствии с целями нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Планируется, что центр объединит потенциал предприятий субъекта, включая АО «Решетнев», с научно-образовательной базой Университета Решетнева, Сибирского федерального университета и лабораторий Красноярского научного центра СО РАН. Новое учреждение будет ориентировано на полный цикл разработки космических аппаратов. Вопрос был рассмотрен на заседании Совета по науке и высшему образованию под председательством губернатора Михаила Котюкова.
Инициатива уже получила поддержку первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. По итогам обсуждения губернатор поручил в кратчайшие сроки доработать концепцию и представить ее на рассмотрение в федеральное правительство.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.